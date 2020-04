Bairros de Anápolis registram destruição após enxurrada invadir casas, derrubar muro e carregar carro

Portal 6 teve acesso às fotos e vídeos feitos por populares e Corpo de Bombeiros após o fim do temporal

A forte chuva que caiu sobre Anápolis na tarde desta terça-feira (07) não deixou destruição apenas na região Central da cidade.

Localizados no extremo da região Sul, a Vila São Vicente e o Residencial do Trabalhador também sofreram com a tempestade e tiveram ruas invadidas pelas águas do Rio Caldas.

A enxurrada atingiu casas, derrubou o muro de uma delas e carregou o carro da garagem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que está com equipes no local, não há vítimas nem feridos e os danos foram apenas materiais.

O Portal 6 teve acesso às fotos e vídeos feitos por populares e pela corporação logo após o fim do temporal.

