Live de Marília Mendonça bate recorde e é assistida até no presídio de Anápolis

Apresentação ultrapassou o número de visualizações simultâneas da dupla sertaneja Jorge e Mateus

Recorde mundial de espectadores simultâneos no YouTube, com 3,2 milhões de pessoas ao mesmo tempo, a live de Marília Mendonça também foi assistida por detentos da cadeia pública de Anápolis.

É o que mostra uma captura de tela feita por internautas e que está sendo amplamente compartilhada nas redes sociais. Na imagem (veja no final desta publicação), uma conta denominada Canal Melhor do Funk manda um salve para cantora sertaneja.

A apresentação de Marília Mendonça ultrapassou o número de visualizações simultâneas da dupla sertaneja Jorge e Mateus, que alcançou 3,1 milhões de espectadores simultâneos durante show exibido pelo YouTube no último sábado (04).

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, artistas brasileiros vêm exibindo shows pela internet com o objetivo de arrecadar fundos para o combate da Covid-19.

A exibição da live de Marília Mendonça contou, inclusive, com um pronunciamento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que agradeceu a iniciativa da cantora e pediu aos espectadores que continuem evitando aglomerações, a fim de evitar a propagação do novo coronavírus.

Quer comentar?

Comentários