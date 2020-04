Número de casos suspeitos com Covid-19 em Anápolis aumentou muito nas últimas 24h

Maioria permanece em isolamento domiciliar juntamente com os contatos diretos

Atualizada às 18h07 após errata da Semusa

A sequência diária de casos confirmados com Covid-19 em Anápolis foi interrompida no feriado desta sexta-feira (10), mas o número de pacientes com suspeita de terem contraído a doença aumentou muito na cidade.

Conforme o boletim divulgado no final da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), essa quantidade saltou de 123 para 141 nas últimas 24h.

Desses, apenas sete estão internados em hospitais da rede pública e privada. Os demais permanecem em isolamento domiciliar juntamente com os contatos diretos.

Desde o ínicio da pandemia na cidade, na primeira semana de março, um total de 137 casos foram descartados após exames.

Confirmados

Ainda de acordo com a Semusa, dos 15 casos diagnisticados em laboratórios, nove estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e um precisou de internação.

Cinco pessoas já finalizaram o período de quarentena e não estão mais com a doença.

Quer comentar?

Comentários