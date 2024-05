Por Eerizania, Roberto sai de cena e esses seriam os dois objetivos

Mal avaliado pela população, prefeito de Anápolis tenta criar caminho para continuar sendo relevante na cidade mesmo após sair do cargo

Pedro Hara - 10 de maio de 2024

Eerizania, Roberto e Vivian Naves. (Foto: Reprodução)

Vaidoso, Roberto Naves (Republicanos) gosta de estar nos holofotes.

A ausência do prefeito na visita técnica da nova sede do Centro Administrativo, nesta quinta-feira (09), aponta a adoção de uma nova estratégia por parte de Roberto.

O prefeito está saindo de cena, mas escalando os seus auxiliares para fazer o seu papel. Exemplo disso é o discurso de Flávia Ribeiro Dias, secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, durante o evento.

Ela deixou de lado a fala técnica e adotou um tom político, tratando o prédio do novo Centro Administrativo como um “legado” da gestão para corrigir o que, nas palavras dela, foi motivo de vergonha para o anapolino enquanto o prédio ficou com a obra embargada por problemas de projeto e de execução por longos anos.

O sumiço do prefeito na proximidade da campanha é também para preservar a própria imagem. Mal avaliado pela população, ele agora tenta pavimentar um caminho para continuar sendo relevante na cidade mesmo após deixar o cargo.

Roberto nutre a esperança de Ronaldo Caiado (UB) tome as rédeas da “direita” em Anápolis e unifique a campanha de Márcio Corrêa (PL) e Eerizania Freitas (UB) na cidade. A ex-supersecretária figuraria na vice.

Ponte estaiada não tem prazo para ser entregue

Durante coletiva em que anunciou a entrega do novo Centro Administrativo de Anápolis para julho deste ano, a secretária de Obras, Flávio Ribeiro Dias, não deu prazo para que a ponte estaiada que ligará as avenidas Brasil Sul e Pedro Ludovico, seja entregue.

Ao Portal 6, Flávia se limitou a dizer que as obras estavam no cronograma da secretaria.

PMB Metropolitano tem novo presidente indicado por Bruno Peixoto

Jorge Dias é o novo presidente metropolitano do Partido da Mulher Brasileira (PMB). Servidor da Prefeitura de Goiânia, Jorge Dias foi indicado por Bruno Peixoto (UB).

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás integrou a sigla ao seu grupo que conta com PRD, PSB, Avante e Agir.

TCMGO determina que Câmara de Rio Verde não contrate novos comissionados

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) acolheu a representação contra a Câmara de Rio Verde pelo alto número de servidores comissionados.

O TCM-GO determinou ao presidente da Casa, vereador Idelson Mendes (PRD), que não sejam contratados novos comissionados até que haja a adequação na proporcionalidade do quadro de servidores da Câmara.

Matheus Ramos é o entrevistado da semana

Vice-prefeito de Alexânia e pré-candidato à prefeitura da cidade, Matheus Ramos (UB) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

As perguntas e respostas podem ser conferidas no domingo (12), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para Base Aérea de Anápolis, pioneira em Goiás no auxílio às vítimas do desastre ambiental no Sul do Brasil.

A rápida mobilização permitiu que o maior número de pessoas fossem ajudadas no menor tempo possível.

Nota Zero

Para Prefeitura de Goiânia, que não consegue fornecer itens básicos para que os trabalhadores da Comurg possam trabalhar de maneira tranquila.

Nos últimos dias surgiram vídeos nas redes sociais mostrando que a falta de tela durante a poda do mato na capital, deixou vidros de carros quebrados.