Apedrejada e esfaqueada, mulher é abandonada em lote baldio em Anápolis

Achando que ela estava morta, suspeito foi quem chamou a PM para dizer onde estava o corpo

Uma mulher, identificada apenas como M. L. F., precisou ser socorrida às pressas na sexta-feira (10), após ser brutalmente atacada pelo marido, na Vila Góis, região Central de Anápolis.

A reportagem apurou que foi o próprio suspeito quem acionou a Polícia Militar (PM), alegando que havia matado a companheira por ter descoberto que estava sendo traído. Ele não teve a identidade revelada.

O homem ainda contou ter convencido M. L. F. a ir com ele até um lote baldio, nas proximidades do Central Parque, para que pudessem ter relações sexuais e se reconciliarem.

No local, o suspeito teria esperado ela virar de costas para atingi-la com cerca de 20 pedradas e facadas. Imaginando que a mulher já estaria morta àquela altura, deixou o corpo jogado no chão e foi embora.

Quando os policiais chegaram, pensaram mesmo que a vítima tinha morrido, pois não conseguiram encontrar sinais vitais. No entanto, ela respirou fracamente e a equipe iniciou as manobras de ressuscitação.

Uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para encaminhar a mulher ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Já o marido foi levado até à Central de Flagrantes e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O Portal 6 está em contato com o HUANA para saber qual o estado clínico da paciente.

