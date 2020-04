Idosos e profissionais da saúde terão dois dias para se vacinarem contra gripe em Anápolis

Imunização de novos grupos deverá ser iniciada ainda nesta semana

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) vai realizar nesta terça (14) e quarta-feira (15) a última etapa da vacinação contra gripe para idosos e profissionais da saúde em Anápolis.

Como a pasta já conseguiu alcançar quase todas as pessoas que integram esses dois grupos, a estratégia desta vez é abrir as salas de vacinas de 20 unidades, das 8h às 17h.

O objetivo é imunizar aqueles que não tinham carros para participar do drive-thru e não receberam a dose em casa.

Ao todo, faltam menos de três mil pessoas para se vacinarem. Veja os postos de vacinação no final desta publicação.

Próximas fases

A partir da próxima quinta-feira (16), a Semusa iniciará uma nova fase da campanha de vacinação para atender profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com doença crônicas não transmissíveis; gestantes; adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos que estão em medida socioeducativa e população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; motoristas do transporte coletivo e portuários.

Posteriormente, no dia 9 de maio, será a vez de crianças de seis meses a cinco anos de idade; puérperas; adultos de 55 a 59 anos de idade; pessoas com deficiência; povos indígenas e os professores de escolas públicas e privadas.

Veja os postos de vacinação para imunizar idosos e profissionais da saúde

Parque dos Pireneus

Jardim das Américas

Jardim Arco Verde

Residencial Arco-Íris

Bairro Calixtolândia

Vivian Parque

Vila Fabril

Jardim Suíço

Conjunto Filostro Machado

Bairro JK

Bairro São Antônio

Setor Industrial Munir Calixto

Bairro São Carlos

Bairro São Lourenço

Bairro das Bandeiras

Distrito de Souzânia

Distrito de Interlândia

Distrito de Joanápolis

Distrito de Goialândia

Povoado de Branápolis

Quer comentar?

Comentários