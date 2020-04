De quem é a responsabilidade pelo acúmulo de lixo nas rodovias federais que cortam Anápolis?

Aumento no descarte inadequado foi percebido principalmente após o início do isolamento social

Com os decretos que estabelecem o isolamento social em Anápolis, a fim de conter o avanço do novo coronavírus, ocorreu um aumento significativo da quantidade de lixo às margens da BR-060 e BR-153, rodovias federais que cortam Anápolis.

A reportagem do Portal 6 procurou a Triunfo Concebra (concessionária da BR-060), a Prefeitura da cidade e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que administra trecho da BR-153, para saber quem seria encarregado de administrar essa situação.

Com a quarentena, acúmulo de lixo aumenta às margens da BR-153 e BR-060 em Anápolis pic.twitter.com/IB8LRiDSUM

A Prefeitura e o DNIT protagonizaram um verdadeiro “jogo de empurra” e repassaram um para o outro a responsabilidade de manutenção do lixo nas margens e arredores da BR-153.

Já a Triunfo, explicou como funciona o sistema de fiscalização e coleta de resíduos na área de atuação da companhia na BR-060, nomeando o descarte de lixo dos motoristas e da comunidade lindeira como uma das principais causas do acúmulo.

Com a palavra a Prefeitura de Anápolis

“A Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano informa que a responsabilidade tanto de manter limpas as margens e acostamentos das rodovias federais que cortam Anápolis é da Triunfo Concebra, cujo posto de atendimento é o SAU -03 KM 90,2 e também do DNIT.”

Com a palavra o DNIT

“No que se refere a rodovia BR-153/GO, dos Km 416 a 445, que cortam a cidade de Anápolis, informamos que o trecho é de jurisdição do DNIT, mas que a remoção de lixo urbano é de responsabilidade do Município. Portanto, orientamos que entre em contato com a Prefeitura de Anápolis para obter esses esclarecimentos.”