Em Anápolis, maioria dos diagnosticados com coronavírus não fazem parte do grupo de risco

Levantamento realizado pelo Portal 6, a partir de dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mostra que os mais atingidos pelo novo coronavírus são os adultos.

Grupo de risco, os idosos representam 17% dos pacientes infectados na cidade.

Os menores de idade são a terceira parcela de contaminados com a doença, com 12%.

Por sexo, os homens representam 71% dos pacientes com Covid-19. Já as mulheres, apenas 29% do total de casos já confirmados.

Não foi possível dimensionar os pacientes por comorbidade (coexistência de doenças no organismo), uma vez que a pasta não tem divulgado detalhes do tipo.

Em tempo

O primeiro caso confirmado no município foi revelado no último dia 16 de março. Desde então, outros 23 foram confirmados pela Semusa, de um total de 179 testados.

No momento, existem 241 casos suspeitos, dos quais 228 já se encontram em isolamento domiciliar e 13 internados.

