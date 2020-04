O que fazer para aproveitar a quarentena em dias frios em Anápolis

São seis dicas simples que podem melhorar consideravelmente esse período complicado

Devido à pandemia do novo coronavírus, decretos do estado e município foram obrigados a estabelecer o isolamento social para minimizar os riscos de contaminação em Anápolis.

Agora, grande parte da população está restrita às limitações da quarentena e, como aponta a previsão do tempo, os próximos dias ainda deverão ser de frio e chuva na cidade.

Por isso, para unir o complicado ao agradável, o Portal 6 separou seis dicas sobre o que pode ser feito para aproveitar melhor esse período.

Ler livros

As pessoas constantemente usam a desculpa de “falta de tempo” para não terminarem de ler aquele livro que está encostado na prateleira há tanto tempo. Agora pode ser a oportunidade perfeita para recuperar esse tempo perdido.

A Amazon disponibilizou um grande acervo de e-books (livros digitais) gratuitamente para serem lidos durante o isolamento social.

Assistir filmes/séries/documentários

Convenhamos que não é preciso ter uma quarentena para despertar a vontade de assistir filmes e séries. Porém, essa situação pode ajudar.

Diferentes plataformas de streaming disponibilizaram títulos gratuitos para serem assistidos, como a Amazon Prime Video e a GloboPlay. Há também a Netflix, que já faz parte da vida da maioria da população.

Assistir lives

Com o cancelamento dos shows, diversos artistas estão realizando transmissões ao vivo de forma gratuita. Pode ser a oportunidade perfeita de acompanhar os cantores preferidos, de uma maneira diferente do usual.

E não há apenas opções nacionais. Várias bandas internacionais também já confirmaram lives, como Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John , Billie Eilish e Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy e Maluma no One World: Together At Home.

Fazer exercícios

Ironicamente, a limitação de movimento nas ruas pode ser o motivo perfeito para dar uma atenção extra à saúde física. Diversos treinadores e especialistas têm divulgado rotinas de treino totalmente adaptadas para conseguir se exercitar, sem precisar sair de casa.

Cuidar da saúde mental

Esse é um momento difícil, que requer vários cuidados com a saúde física. No entanto, é ideal se preocupar também com a saúde mental. Como já notificado pelo Portal 6, Goiás terá uma central de atendimento com psicólogos, via telefone, para auxiliar no controle da ansiedade e outros problemas durante a quarentena.

Testar coisas novas

Geralmente, o ser humano se acostuma a manter uma rotina, mas agora que as condições mudaram, pode ser uma boa hora para tentar coisas diferentes.

Existem várias possibilidades como aprender receitas diferentes, assistir outros gêneros de filme e escutar novos tipos de música. Só não vale arriscar um corte de cabelo por conta própria.

Comer

Comer é uma necessidade básica de sobrevivência e, nesses dias frios, não poderia faltar aquela refeição saborosa. Neste caso, o melhor é aproveitar sem precisar se arriscar, utilizando de aplicativos de entrega de comida, como o iFood, Delivery Much e UberEats. Além disso, a maioria de plataformas como estas já possuem uma ferramenta que entrega o pedido na porta da casa, sem a necessidade de contato com o entregador. É só pedir e comer.

