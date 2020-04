Perfis para expor quem fura quarentena em Anápolis surgem no Instagram

Descrições pedem que usuários enviem vídeos e fotos para identificar quem está “colocando toda a sociedade em risco”

O isolamento social ainda é considerado a melhor alternativa para prevenir a disseminação do novo coronavírus. No entanto, há ainda uma parte da população que está com dificuldades de se adaptar a essa nova realidade.

Em Anápolis, com objetivo de intimidar as pessoas para que fiquem em casa, dois perfis foram criados nas últimas horas no Instagram para expor os que estiverem quebrando a quarentena.

A autoria das contas é desconhecida, mas a descrição de ambas pede que usuários enviem vídeos e fotos de aglomerações para que seja possível identificar quem está “colocando toda a sociedade em risco”.

Apesar de ainda ter poucos seguidores, ao menos um dos perfis já está sendo usado para compartilhar stories de extensas filas em agências bancárias.

Quer comentar?

Comentários