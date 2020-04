Confirmados mais dois casos de Covid-19 em Anápolis

Nas últimas 24h, um grande aumento no número de suspeitos também foi registrado na cidade

Mais dois casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, foram confirmados em Anápolis nesta quinta-feira (16). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Desta vez, os pacientes são homens, de 39 e 28 anos. No entanto, a pasta não divulgou se eles foram infectados por transmissão comunitária ou se estiveram em outras cidades ou países recentemente.

Dentre as 26 pessoas com a doença, uma está internada, 19 estão em isolamento domiciliar com os contatos diretos e seis já terminaram o período de quarentena.

Nas últimas 24h, um grande aumento no número de suspeitos também foi registrado na cidade e passou de 241 para 281, dos quais 14 precisaram ser internados em unidades públicas e privadas.

Já a quantidade de casos descartados por exame laboratorial subiu de 155 para 158.

