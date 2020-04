Afinal, que vídeo é esse das ‘meninas de Anápolis’ que está causando tanta polêmica?

Registro, que conta mais de 265 mil visualizações, virou motivo de discussão nas redes sociais

Nas últimas 24h só deu uma coisa no feed dos usuários locais do Twitter: o vídeo das ‘meninas de Anápolis’.

No centro da polêmica, está a publicação de uma usuária do microblog que descreveu o registro como sendo o que a cidade ‘tem de melhor’.

Ao som do hit Já Te Amei, do MC Senna, o vídeo mostra diversas garotas em uma transição de antes e depois de se arrumarem.

Sucesso na rede social, com mais de 265 mil visualizações até a noite deste sábado (18), a publicação segue sendo motivo de discussão.

Anápolis representando com o que tem de melhor🤪

assistee até o final! pic.twitter.com/zE6nYXySYL — santi (@santi_alice) April 17, 2020

De um lado, há quem está defendendo que a legenda do vídeo foi infeliz ao dizer que as ‘meninas de Anápolis’ representam o que a cidade tem de melhor pois todas as garotas do vídeo seguem um mesmo padrão.

Do outro, estão os que consideram que o vídeo foi apenas uma brincadeira entre amigos e que não teve o intuito de ofender ninguém.

Confira algumas postagens:

não sei oq da na cabeça de umas mina dessas colocar a palavra "representando" num vídeo só com mulher branca e igual.

e ainda vem me colocar um "o que tem de melhor" namoral. só não vê quem não quer. https://t.co/OVPF1vTjzm — riri me de forcas pros white hate (@aninhabyakugo) April 18, 2020

Foi um vídeo feito por amigas, pra se divertirem. Não gostou? Vai lá e faz do seu jeito poxa. As meninas são lindas, agr vocês vão ficar atacando elas por não ter colocado uma negra no vídeo? beleza que podia ter colocado e tal, mas parem de querer ficar militando + https://t.co/mznUgHdilO — madu (@maria_borgesss) April 18, 2020

Fazer um vídeo só com menina branca padrão, colocar na legenda "Representando o que tem de melhor na cidade" e ainda sim não conseguir compreender a problemática disso ? Pode tacar uma bomba em Anápolis pq n tem esperança mais kk — Debochado e xexelento (@pocfarmaceutica) April 18, 2020

Gente, agora eu entendo o povo que vai morar no mato pra não ter que conviver com ngm. É cada trem que eu li nesse tt por conta desse vídeo das padrões (e ainda veio gente se vitimizar como se tivessem chamando elas de feias). Puta que pariu, Anápolis. Puta que pariu. — a Paola (@PaolaDures1) April 18, 2020

Ainda tem isso aqui em Anápolis de considera as pessoas famosinhas Kk Anem .. — Vitoria Lima (@07limavitoria) April 18, 2020

