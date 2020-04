IFG Anápolis abre inscrições para voluntários que desejam atuar contra o coronavírus

Dentre as ações criadas também está a fabricação de álcool em gel e produção de máscaras de tecido

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para receber voluntários que desejam atuar na pandemia contra o novo coronavírus em Anápolis.

Ao todo, a instituição já criou 11 ações voltadas para a prevenção da doença. Dentre elas está a fabricação de álcool em gel, produção de máscaras de tecido, carros de som e vídeos em linguagem de sinais.

Os interessados devem preencher o formulário online criado pelo IFG, fornecendo dados pessoais e informando quais habilidades e horários serão disponibilizados para as atividades.

Veja a lista de todas as atividades propostas pelo IFG Anápolis

1 – Produção de Álcool em Gel ou Álcool 70% (iniciada)

Produção de álcool em gel ou álcool 70%, a partir de componentes alternativos aos utilizados normalmente, para serem doados às secretarias municipais de saúde, conforme orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

2 – Produção de Kit Saneante (não iniciada)

Produção de kits com sabonete líquido, hipoclorito e desinfetante, que serão produzidos nos laboratórios de química do câmpus, para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

3 – Produção de Face Shield para profissionais de Saúde (iniciada)

Fabricação de máscaras face shield e N95, por meio de impressora 3D. As máscaras prontas, cerca de 3500 unidades, serão destinadas às unidades de saúde das cidades de atuação do Rotary como Anápolis, Goiânia, e Araguarina-TO.

4 – Triagem de casos suspeitos (não iniciada)

Apoio a um projeto proposto por um estudante de Ciência da Computação, que visa auxiliar na triagem de casos suspeitos, o encaminhamento às unidades de saúde, e a possível rede de contato dos casos suspeitos para reforçar as orientações sobre o isolamento.

5 – Rede de oferta de produtos e serviços (não iniciada)

A proposta é criar uma rede de divulgação de produtos e serviços que possam ser oferecidos sem riscos para os profissionais e para a população

6 – Acolhimento e saúde mental de servidores e alunos do IFG (não iniciada)

Disponibilização de um canal (e-mail, WhatsApp) que receba as demandas da comunidade e encaminhe para um acolhimento virtual com os profissionais (psicólogos, assistentes sociais) da instituição.

7 – Produção de máscaras de tecido reutilizáveis (não iniciada)

Produção de máscaras de tecido reutilizáveis para serem distribuídas à população.

8 – Carro de som no combate à pandemia (iniciada)

O veículo circula pelos bairros e transmite mensagens que alertam sobre a higiene, formas de transmissão do vírus, sintomas da Covid-19, e como se comportar caso tenha que sair de casa, além de lembrar a importância da lavagem correta das mãos, de se evitar contato delas com olhos, boca e nariz.

9 – Formas de prevenção divulgadas nas mídias sociais (iniciada)

Informações á comunidade acadêmica por meio da divulgação sobre cuidados de higiene e comportamento para evitar o contágio pelo vírus, além de informações do IFG e de outras instituições de educação e pesquisa sobre o assunto.

10 – Vídeos em Linguagem de Sinais (iniciada)

Produção de Vídeos em Linguagem de Sinais, em parceria com servidores do Campus Inhumas, para levar informações à comunidade de surdos sobre as formas de prevenção ao coronavírus, sobre o auxílio emergencial liberado pelo Governo em razão da pandemia e outras informações importantes para a comunidade surda.

11 – Campanha Juntos em Casa (iniciada)

A campanha Juntos em Casa circulará nas redes sociais do IFG Anápolis nos próximos dias para trazer mensagens de solidariedade e esperança a toda a comunidade durante este período.

Quer comentar?

Comentários