A nova estratégia de Caiado para impedir que o coronavírus avance em Goiás

Todos os dias o Governo Estadual avaliará a curva de evolução nos municípios e a promessa é de intervenção naqueles que apresentem descontrole da doença

“Nosso primeiro comunicado ao povo goiano é que nós estamos mantendo o isolamento social”, com essas palavras Ronaldo Caiado (DEM) iniciou a coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (20) para comentar o novo decreto de combate a Covid-19 em Goiás.

O governador também agradeceu o trabalho da imprensa, que, segundo ele, está ajudando muito na divulgação de todas as medidas e ações implementadas no estado para reduzir os efeitos da pandemia.

Caiado exaltou o fato de Goiás ter sido o primeiro a promover a quarentena no país e avaliou que as medidas tomadas foram suficientes para diminuir a proliferação do novo coronavírus e não colapsar o sistema público de saúde.

“Nós estamos numa situação melhor do que aquela que nós projetamos inicialmente”, destacou o governador ao citar os estados do Amazonas e Amapá, que têm população pequena, assim como Goiás, mas que agora estão enfrentrando uma situação caótica.

“Nossas decisões não estão sendo tomadas na base de achismos, mas sim em base técnica e científica. Estamos vivendo hoje o que seria o ‘novo normal’. O vírus não senta para conversar”, disse também.

Acompanhamento

A partir deste novo decreto, prefeitos terão autonomia para diminuir ou aumentar o grau de flexibilização do isolamento social nos municípios.

No entanto, isso não significa que o Executivo Estadual ficará imóvel caso alguma cidade apresente descontrole da pandemia. Para isso, todos os dias, pela manhã e noite, o Governo de Goiás avaliará a situação em todo o estado.

Se a tendência de contaminação em algum município ultrapassar a média goiana, ocorrerá intervenção imediada do Governo de Goiás.

