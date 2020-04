Novo decreto de Caiado libera novas atividades e obriga uso de máscaras em Goiás

Regras começam a valer já nesta segunda-feira (20) e podem ser revistas pelos municípios

Publicado em edição extra do Diário Oficial no final da noite de domingo (19), o novo decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) trouxe novas regras para o funcionamento das atividades econômicas e também prorrogou por mais 150 dias a situação de emergência em Goiás por conta da pandemia do novo coronavírus.

Conforme o documento, atividades comerciais e de prestação de serviço continuam liberadas somente mediante serviços de entrega e drive thru. Instituições de ensino seguem com as atividades suspensas.

Já salões de beleza, barbearias, indústrias, concessionárias de veículos automotores e motocicletas, autopeças, motopeças, oficinas mecânicas, borracharias, construção civil e igrejas podem funcionar a partir desta segunda-feira (20) desde que sigam uma série de obrigações.

Entre elas, estão o distanciamento mínimo de dois metros entre cada pessoa e a intensificação da limpeza em todos os espaços, bem como a disponibilização de álcool em gel e local adequado para a higienização das mãos. Salões de beleza e barbearias só poderão atuar com 50% de sua capacidade instalada.

Ônibus de transporte público, municipal ou intermunicipal, só poderão rodar com passageiros sentados. As unidades do Vapt Vupt receberam autorização para começar a abrir de maneira gradual e os atendimentos serão feitos mediante agendamento prévio.

O decreto dispõe ainda que quando o exercício das funções permitir, estes locais deverão adotar o revezamento de funcionários e turnos para reduzir contatos e aglomerações. Cidades, como Anápolis, em que o avanço da Covid-19 está considerado crítico, as igrejas poderão realizar cultos e missas apenas no domingo.

Festas e eventos públicos e privados seguem proibidos, assim como academias, quadras esportivas, clubes, parques aquáticos e visitas em presídios. Hotéis e correlatos só poderão funcionar para abrigar profissionais que prestam serviços essenciais ou para fins de tratamento de saúde, limitados a uma ocupação máxima de 65%.

Como já havia sido adiantado por Caiado, toda a população terá de usar máscaras para sair pelas ruas. O governador também deu neste decreto poder para os prefeitos aumentarem as restrições ou flexibilizá-las, desde que assumam a responsabilidade sanitária pelas medidas adotadas nos municípios.

