Loterias Online fora do ar dificultam apostas em todo o Brasil

Instabilidades no sistema de loterias online vêm gerando preocupações entre apostadores

Com o avanço da pandemia de Covid-19 e as consequentes medidas para detê-la, os sites de loterias online ganharam uma importância muito maior entre apostadores em todo o território nacional.

Enquanto antes muitos optavam por apostar pela internet por conveniência, o distanciamento social tornou as apostas pela internet uma solução muito procurada para quem está seguindo à risca as orientações das autoridades de saúde, ainda que as casas lotéricas estejam abertas.

Infelizmente, porém, a página Loterias Online da Caixa Econômica Federal têm enfrentado instabilidades em seu sistema desde terça-feira da semana passada (14).

Apostadores relatam ter dificuldades em fazer suas apostas, frequentemente encontrando o site fora do ar.

O incômodo geral torna-se ainda maior com a proximidade de pelo menos dois grandes prêmios: a Dupla Sena de Páscoa, que sorteará R$ 30 milhões, maior valor desde a criação deste concurso especial; e a Mega-Sena acumulada em R$ 36 milhões. Ambos os sorteios acontecem no próximo sábado, dia 25.

Não é surpresa, portanto, que jogadores de todo o Brasil estejam empenhados em fazer seu jogos e, para tanto, continuam contando com o Loterias Online.

Mas, além da página de apostas pela internet, outros produtos da Caixa vêm enfrentando dificuldades.

Este é o caso do Caixa Tem, aplicativo no qual brasileiros podem solicitar o benefício emergencial de R$ 600, e o próprio site oficial da estatal.

É possível que se trate de uma sobrecarga devido ao grande aumento do fluxo de usuários.

Resultados das Loterias da Caixa

É importante ressaltar que todos os resultados das loterias da Caixa são disponibilizados via internet e de livre acesso para os apostadores.

Os maiores sorteios de loterias, como dito anteriormente, acontecem no próximo sábado (25) e são da Dupla Sena de Páscoa e da Mega-Sena acumulada.

