Saneago estende prazo para não cortar água de quem atrasar pagamento durante a pandemia

Responsável pelo fornecimento de água em Goiás, a Saneago anunciou que irá prorrogar o período de suspensão dos cortes de água dos clientes que estiveram inadimplentes.

A previsão era que a medida valesse apenas até o final deste mês de abril. No entanto, a companhia recebeu recomendações do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público de Goiás (MP-GO) para estender o prazo por mais dois meses.

Em nota enviada ao Portal 6 na tarde desta quinta-feira (23), a Saneago afirmou que a suspensão será mantida levando em consideração as recomendações dos ministérios, bem como as “orientações governamentais e análises técnicas e estratégicas dos efeitos econômicos advindos da pandemia.”

Pelas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado (DEM) também confirmou a manutenção do serviço para que “os goianos não perdessem o acesso a serviços essenciais” e disse ainda ter conseguido, por meio de diálogo, a mesma atitude da Enel e empresas de telefonia.

Veja na íntegra a nota da Saneago

Diante da essencialidade da água nesse momento delicado, a Saneago, alinhada às recomendações do Governo do Estado, tomou a iniciativa de suspender os cortes de água por inadimplência desde 19 de março e continuará mantendo a suspensão do corte de acordo com as orientações governamentais e de análises técnicas e estratégicas dos efeitos econômicos advindos da pandemia. Informamos ainda que a empresa levará em consideração as recomendações dos Ministérios Públicos Federais e Estaduais e irá, como de costume, responder às solicitações dentro do prazo. A Saneago aproveita para agradecer aos clientes que estão em dia com as faturas e reforça que o pagamento é importante para a manutenção dos serviços.