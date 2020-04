Goiás se prepara retomar a economia no período pandemia, anuncia Caiado

Governador encaminhou ao ministro da Casa Civil um cardápio de obras de infraestrutura reivindicadas pelo Estado para que entrem no programa Pró-Brasil

Em live aos veículos da Agência Brasil Central (ABC), o governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que Goiás se prepara para retomar a economia no período pós pandemia da Covid-19.

Na quinta-feira (24), Caiado participou de uma agenda para articulação federativa visto que o Governo Federal já elabora plano de financiamento de obras de infraestrutura.

“Solicitei entrevista com o ministro Braga Neto [da Casa Civil] para levar as reivindicações de Goiás dentro do programa Pró-Brasil de retomada do investimento público”, afirmou.

O governador também assinalou que entregou um cardápio de obras com as liberações concedidas, inclusive as ambientais, para a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), indústrias e outras obras.

Segundo Caiado, estas medidas visam facilitar o acesso a áreas em distritos industriais e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) está trabalhando para isso.

O chefe do Poder Executivo Estadual também ressaltou que não se descuidou das reivindicações da área social. Na live, também fez um apelo pelo fim das fake news neste momento de crise.

Quer comentar?

Comentários