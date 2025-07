Em entrevista, ex-aluno revela quais providências vai tomar contra academia de Anápolis e difamadores na web

Caso foi repercutido em primeira mão pelo Portal 6 e reverberou Brasil afora, com publicações em veículos como Folha de São Paulo e O Globo

Samuel Leão - 07 de julho de 2025

Hope Select se pronunciou após cliente denunciar constrangimento por usar short curto. (Foto: Google Maps/Hope Select e @lifestyledomark)

Rápidas entrevistou com exclusividade o empresário Marcus Andrade, que falou sobre as providências que pretende tomar contra a academia Hope Select e também contra internautas que o estão atacando após o caso ganhar ampla repercussão em todo o país — com destaque em veículos como Folha de São Paulo e O Globo.

Retornando da Europa, Marcus tirou um tempinho durante a escala para responder as perguntas da coluna.

Ele revela que tem até se divertido com os comentários engraçados que tem visto nas publicações sobre o episódio, mas avisa que já conseguiu identificar difamadores que estão disseminando informações falsas contra ele.

“Tenho documentado com imagens e prints comprobatórios. Todos os que escreveram mentiras sobre a exposição de partes íntimas sem o uso de cueca”, adianta o empresário.

Além da difamação, ele pretende processar a Hope Select por homofobia.

Você vai entrar com alguma ação contra a academia?

Sim, já estou com os advogados constituídos para a ação que devem entrar com uma representação ainda nesta semana o Ministério Público, além de ingressar com uma ação na seara civil e criminal por discriminação por homofobia, que hoje é equiparado ao crime de injúria racial.

Você pretende entrar com alguma medida contra as pessoas que teriam espalhado o boato sobre você?

Sim, todas elas. Tenho documentado com imagens e prints comprobatórios. Todos os que escreveram mentiras sobre a exposição de partes íntimas sem o uso de cueca. Isto não ocorreu – eu estava sim usando cueca – e o fato da nota da academia, de forma falsa, dizer que me recomendou o uso de legging, só reforça a malícia criminosa de querer me imputar o que nunca houve – atentado ao pudor.

Se assim tivesse ocorrido, o lógico não seria chamar a polícia? Vamos requerer as câmeras de segurança da academia e a mentira deles ficará evidente – se eles não apagarem as imagens, claro.

Já sabe quem é/são?

São professores personais da academia, são pastores, fotógrafos que nem moram na cidade e curiosamente muitas pessoas que exibem em seus perfis o orgulho de serem evangélicos.

Como está sua vida após o episódio?

Logo após o episódio, na segunda-feira (30), eu viajei para Madrid e mergulhei em uma experiência linda que foi celebrar o orgulho de ser quem eu sou.

Os comentários nas redes sociais oscilam entre muito engraçados até os criminosos. Eu foco mais nos engraçados, principalmente aqueles que fazem uma avaliação anatômica dos meus “cambitos de alicate”. Passei dias rindo disso.

Os comentários que tentam me descredibilizar com mentiras eu estou documentando e pedindo ao escritório uma pesquisa sobre a pessoa – não levo para o coração nada disso, no final, não conheço nenhuma delas, e o que escrevem diz mais respeito a quem elas são, então não me atingem

Nota 10

Para Anápolis Futebol Clube, que afastou a “zika” e conseguiu uma vitória em casa pela série C do campeonato brasileiro.

Nota Zero

Para Prefeitura de Anápolis, pela infestação de escorpiões no cemitério São Miguel que persiste e não vê solução. Provocada pela coluna, a gestão sequer emitiu retorno.