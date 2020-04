“O dia em que eu tiver que me submeter a subordinado meu, eu deixo a Presidência”, diz Bolsonaro

Presidente também revelou que Moro pediu que demissão do chefe da Polícia Federal só ocorresse após o ministro ser indicado ao STF

O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) convocou uma coletiva de imprensa no final da tarde desta sexta-feira (24) para comentar o pronunciamento e demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Durante o discurso, Bolsonaro afirmou nunca ter tentado intervir nas atividades da Polícia Federal (PF) e, por ser o chefe do Executivo Federal, não precisa de justificativas para assinar uma exoneração.

“Se eu posso trocar o ministro, porque não posso trocar o diretor da Polícia Federal? Não tenho que pedir a ninguém para trocar alguém que esteja na pirâmide do Poder Executivo”, afirmou, dizendo ainda que “o dia em que eu tiver que me submeter a qualquer subordinado meu, eu deixo a Presidência da República”.

Sobre a saída de Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da PF, o presidente afirmou que o assunto já era discutido desde janeiro e Sergio Moro, ao invés de tentar uma “cartada final” ou uma saída amigável, marcou o pronunciamento para fazer “acusações infundadas”.

“Já que ele falou de particularidades, ele disse para mim que [eu] poderia trocar Valeixo em novembro, quando ele fosse indicado ao Supremo Tribunal Federal (após a aposentadoria do ministro Celso de Mello). Não é por aí”, ironizou.

Antes de sair da coletiva, Bolsonaro ainda falou sobre a PF não ter conseguido evitar a tentativa de homicídio contra ele no pleito de 2018 e que precisou insistir para que o órgão desse andamento com a investigação.

“A PF de Sergio Moro se preocupou mais com quem matou Marielle do que com quem tentou matar seu chefe supremo. Cobrei muito deles. Aí, interferi”.

