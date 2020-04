Realiza está com vagas abertas para contratar corretores em Anápolis

Construtora tem dois empreendimentos com vendas em andamento e deverá lançar outros três ainda neste ano

Conquistar o sonho do imóvel próprio está cada vez mais perto. Não bastassem as taxas mais baixas, a Caixa Econômica Federal também dará carência de seis meses para o pagamento da primeira parcela do financiamento para contratos assinados a partir de 13 de abril.

Essas medidas, conforme Andressa Guiotti, gestora de uma das houses da Realiza, aquecem o mercado e mostram que o momento é fortemente favorável para quem deseja comprar um apartamento.

Por isso, a construtura, que possui dois empreendimentos que se enquadram nas condições da Caixa, está contratando corretores para auxiliar nas vendas.

“Estamos contratando consultores de vendas autônomos, oferecemos treinamento, acompanhamento especializado e damos ferramentas de trabalho para que esses profissionais atendam nossos clientes com qualidade e, com as comissões e premiações, possam atingir excelentes ganhos”, explicou.

“A previsão é de mais três lançamentos em Anápolis ainda este ano, então essas contratações são imprescindíveis para nós”, acrescentou.

Interessados em fazer parte da equipe Realiza podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo whatsapp (62) 9 9300-9477.

