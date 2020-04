Construção civil retoma obras em Anápolis com novas regras de combate à Covid-19

Aferir a temperatura, lavar as mãos e usar máscaras fazem parte da nova rotina de trabalhadores

O último decreto estadual do governador Ronaldo Caiado (DEM) permitiu a retorno das atividades da construção civil, desde que respeitadas as regras de segurança, proteção e combate à Covid-19.

Com isso, algumas obras foram retomadas desde segunda-feira (20), em Anápolis, com uma série de alterações necessárias para o enfrentamento à infecção.

A MRV criou um plano contingencial com ações de prevenção ao contágio e disseminação do coronavírus para a retomada de seus 800 trabalhadores em nove obras em todo estado, sendo cerca de 100 colaboradores de duas obras em Anápolis. O plano inclui medidas obrigatórias descritas no decreto estadual, como aferição de temperatura.

“Na entrada do trabalho, são feitas as aferições com termômetro infravermelho e uma série de perguntas para identificar os suspeitos de contaminação”, explica o diretor regional de obras da MRV, Raphael Paiva.

“Se for identificado alguém com sintomas, o colaborador é direcionado para a equipe de segurança do trabalho, onde vão avaliar se o caso deve ser levado diretamente para atendimento médico ou para dispensa do trabalho”, conclui o diretor.

Os horários de início e fim do expediente também foram escalonados para evitar aglomerações, assim como foram criados intervalos para realização das pequenas paradas ao longo do dia para descanso e lanche.

“Criamos turnos de lanches, cafés e almoços de 20 a 30 minutos nos refeitórios para viabilizar o distanciamento de, no mínimo, 2 metros entre os colaboradores. Em um espaço onde cabiam 70 pessoas, hoje não reúne mais de 22 trabalhadores”, destaca Raphael Paiva.

Segundo ele, a distância também será respeitada dentro do canteiro de obras entre os trabalhadores, que terão novos procedimentos para higienização constante das ferramentas compartilhadas. Dentro do canteiro de obras, os trabalhadores recebem um kit de higienização com luvas, álcool em gel e máscaras.

“Serão feitos DDS – Diálogo Diário de Segurança – todos os dias antes do início do trabalho, em ambiente aberto, para reforçar a importância da prevenção. Também foram distribuídos cartazes com informações e orientações sobre o combate ao coronavírus nos vestiários e distribuídos mais de 10 pontos de higienização em toda a obra”, explica Raphael.

Complexo multiuso

As obras também voltaram nesta semana no Gran Life Medical Complex, primeiro complexo multiuso de Anápolis. Segundo o engenheiro civil responsável técnico e gerente de contratos, Alessandro Araújo, medidas como aferir a temperatura dos funcionários na entrada será de praxe.

“Estamos utilizando um termômetro infravermelho para medir a temperatura de todos os nossos colaboradores. Além disso, entregamos a cada um quatro máscaras reutilizáveis para que troquem durante o expediente”, explica.

Outra medida importante adotada no empreendimento, segundo Alessandro Araújo, foi o treinamento dado aos trabalhadores sobre a importância, eficácia e a maneira correta de lavar as mãos.

“Aumentamos o número de lavatórios, oferecemos sabonete e papel toalha e reforçamos os pontos de álcool gel. Durante o treinamento, reforçamos que estamos fazendo a nossa parte enquanto empresa, mas é necessário que todos façam também”, destaca.

Segundo ele, outras iniciativas como reforço na higienização em todos os ambientes da obras também foram adotadas e o cumprimento de todas as regras visando a proteção dos trabalhadores está sendo acompanhado de perto pela equipe gestora da obra.

O decreto publicado na última segunda-feira ainda destaca que trabalhadores que integram os grupos de risco e que possuem cardiopatias, pneumopatias graves, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças imunodepressivas, renais crônicas e diabetes, além daqueles com mais de 60 anos, devem continuar afastados do trabalho.

Quer comentar?

Comentários