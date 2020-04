Urban define como será o funcionamento dos ônibus no feriado e final de semana

Medida tem aval da CMTT, uma vez que o transporte não está totalmente paralisado e não há denúncias de aglomerações nos veículos

A Estação Central de Anápolis, antigo Terminal Urbano, estará novamente de portas fechadas próximo final de semana para passar por desinfecção.

A medida, conforme divulgado no site da Urban, ocorrerá na sexta-feira (1º) – feriado do trabalhador – e no domingo (03). Já no sábado (02), o local ficará aberto apenas até às 19h.

Com isso, o transporte coletivo funcionará apenas para as linhas que vão em direção ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), abrangendo sete rotas diretas, ou seja, Bairro/DAIA e vice-versa.

Na última segunda-feira (27), o prefeito Roberto Naves chegou a afirmar em coletiva de imprensa que a Urban só poderia reduzir o número de veículos e linhas se o município atingisse o nível crítico. Atualmente está no leve.

Mesmo assim, o fechamento da Estação tem o aval da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), uma vez que o transporte não está totalmente paralisado e não há denúncias formais de aglomerações nos veículos.

“Estamos vivendo em tempo de pandemia e cada dia é diferente conforme o isolamento. Tem coisa que já foi liberada e ainda não abriu, então estamos sempre ponderando essa questão, até porque os ônibus e o terminal precisam ser desinfectados”, explicou Fernando Cunha, diretor da CMTT, ao Portal 6.

De acordo com Fernando, a Urban também trabalha com demandas e, como a cidade está sem aulas e em quarentena, não é possível colocar ônibus para rodar onde não há passageiros, pois afetaria o valor da passagem.

Quer comentar?

Comentários