IML de Anápolis libera corpo de homem que atirou contra policiais militares

Ocorrência começou com denúncia anônima e teve até perseguição. Outro envolvido conseguiu fugir

O Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis já liberou para a família o corpo de João Wilian Barboza Lemes, que morreu na noite desta sexta-feira (1º) após confrontar a Polícia Militar, em Goianápolis.

De acordo com a corporação, o caso teve início por volta de 18h, após uma denúncia anônima de que dois homens estariam indo para a cidade para um roubo de cargas.

As equipes se deslocaram até a GO-415 e avistaram uma VW Parati, que empreendeu fuga. Uma perseguição teve de ser iniciada e o condutor do carro parou repentinamente e a dupla desceu do veículo já atirando contra a viatura.

Os policiais revidaram e, em seguida, realizaram uma busca perto de uma cerca de arames, onde encontraram João caído no chão, ao lado de um revolver calibre 38. O outro envolvido conseguiu fugir.

Uma ambulância precisou se deslocar até o local e levou o suspeito até um hospital de Goianápolis, mas ele não resistiu.

A Policia Civil de Anápolis, bem como o IML, tiveram de ser acionados de imediato para tomar todas as medidas necessárias e fazer o recolhimento do corpo.

João, que morava em Bela Vista de Goiás, tinha passagens por roubo. Dentro do carro foram apreendidos jogo de rodas com pneus, aparelhagem de som, compressor e um bloqueador de sinal.

