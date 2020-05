Engavetamento envolvendo cinco veículos para trânsito na Avenida Brasil Norte

Polícia Militar já está no local averiguando a situação

A manhã desta segunda-feira (04) começou com engavetamento na Avenida Brasil Norte, na altura do Grupo São José, no bairro Cidade Jardim, região Central de Anápolis.

A batida envolveu quatro carros e um caminhão da Skol. Informações preliminares indicam que uma motorista que estava em um Fiat Uno ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O acidente acabou paralisando o trânsito e gerando congestionamento na via.

A Polícia Militar já está no local averiguando a situação.

