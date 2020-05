Após ser processado, médico concursado é demitido da Prefeitura de Anápolis

Partiu do Hospital Municipal a denúncia que levou a aplicação da maior pena que um servidor pode ter

Decreto nº 44.881 do prefeito Roberto Naves (PP) traz a demissão do servidor Sérgio Paulo Carneiro Júnior. Médico concursado, admitido em fevereiro de 2014, ele respondia desde agosto de 2019 por um processo administrativo disciplinar.

Documento obtido pelo Portal 6 mostra que a denúncia feita pela diretoria do Hospital Municipal Jamel Cecílio detectou “várias faltas cometidas pelo servidor, sem que haja justificativa no sistema de folha de pagamento”.

A partir de um ofício enviado pela unidade de saúde à Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos, a comissão processante da Prefeitura de Anápolis entrou em ação.

Depois de cerca de nove meses, o colegiado apresentou relatório recomendando a aplicação da maior pena que um servidor municipal pode ter: o desligamento da máquina pública.

A demissão por abandono do cargo foi publicada na edição de sexta-feira (08) do Diário Oficial do Município. No Portal da Transparência, considerando o último mês de abril, consta que os vencimentos do médico eram de R$ 7.587,06.

A reportagem não conseguiu localizar Sérgio Paulo Carneiro Júnior para comentar o assunto. O espaço está aberto caso o ex-servidor queira se pronunciar.

Em tempo

Essa não foi a primeira vez que o médico teve a conduta profissional investigada. Em 2016, ele foi um dos 30 plantonistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por não cumprirem carga horária completa durante os dias de trabalho.

Segundo o órgão, a conduta gerou prejuízos de mais de R$ 600 mil aos cofres públicos.

