Mulher tem infeliz surpresa ao chegar em casa no feriado de Dia do Trabalhador, em Anápolis

Câmeras de segurança flagraram a ação e proprietária logo acionou a PM

Da Redação - 01 de maio de 2024

Sofá na porta do imóvel foi utilizado pelo suspeito para cometer o crime. (Foto: Reprodução)

Logo pela manhã do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quarta-feira (1°), uma mulher, de 42 anos, foi surpreendida ao chegar no imóvel que está em obra e descobrir que diversos itens haviam sido furtados. O caso ocorreu no bairro Jardim Bandeirante, em Anápolis.

Por conta da reforma, a casa se encontrava desabitada, todavia, logo que um dos trabalhadores chegou ao local para seguir com o trabalho, notou que a residência tinha sido arrombada e alguns maquinários estavam desaparecidos, acionando assim a Polícia Militar (PM).

O funcionário também relatou que não chegou a ver o suspeito, além de também não ter conhecimento do horário que o crime aconteceu.

Já no endereço indicado, a proprietária da residência informou aos policiais que notou que três furadeiras, uma lixadeira, um politriz e, até mesmo um par de chinelo vermelho haviam sido furtados.

A partir de imagens de câmeras de segurança da vizinhança, foi possível identificar que autor teria aproveitado um sofá velho que estava na porta, para danificar a cerca elétrica e assim invadir o imóvel.

O suspeito ainda não foi localizado e o caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).