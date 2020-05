Ânima explica como será a realização de testes para Covid-19 em Anápolis

Acordo já foi firmado com a Prefeitura e resultados devem ser entregues em até 48h

Após o laboratório do Ânima Centro Hospitalar ser escolhido em licitação de emergência para realizar testes de alta precisão que detectam a Covid-19, centenas de anapolinos passaram a ligar e se deslocar até a unidade para saber como os exames serão feitos.

Diretor Executivo do hospital, Romilton Gonçalves Dias explicou ao Portal 6 que tanto a coleta do material quanto os pacientes a serem testados serão definidos exclusivamente pela Prefeitura.

“A Prefeitura contratou até cinco mil exames e ela quem vai definir o fluxo. O Ânima vai fazer a parte técnica. Caso haja a necessidade de ajudar na coleta, vamos fazer, mas essa chegada não pode ser espontânea. Quem vai definir a ordem de quem vai fazer o teste é a Prefeitura”, explicou.

“Isso resume bem nosso papel como parceiro da Prefeitura para receber as amostras conforme a prioridade da Secretaria Municipal de Saúde. A parceria de fato foi firmada e o fluxo vem pela Semusa justamente para evitar aglomerações”, acrescentou.

De acordo com o diretor, o contrato entre o Ânima e a Administração Municipal está passando pela área jurídica do hospital e deverá ser validado ainda nesta terça-feira (12) para então ser publicado no Diário Oficial do Município.

As coletas deverão chegar na unidade na próxima segunda (18) e o prazo solicitado para entrega dos resultados é de 48h.

