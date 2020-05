Homem que cometeu crime ao lado do filho em Anápolis terminou preso e sem fiança

Ele já é um antigo conhecido da Justiça e fazia uso de tornozeleira eletrônica

Na tarde desta terça-feira (12), equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis, juntamente com o Comando de Missões Especiais, prenderam um homem de 37 anos, por tráfico de drogas, no Setor Arco Verde, região Sudeste da cidade.

Ao abordarem o indivíduo, que estava junto do filho pequeno, as equipes policiais encontraram maconha, cocaína e dinheiro em espécie.

Os militares também realizaram uma busca domiciliar e encontraram, escondidas no telhado da residência, várias porções embaladas de maconha, cocaína e merla, além de uma balança de precisão.

O homem, que já tinha passagem na polícia, estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

