Os bastidores e números da força-tarefa que fiscalizou estabelecimentos de Anápolis

Ambulantes que tentaram correr dos fiscais e empresária que se trancou em loja foram alguns casos que chamaram a atenção

Uma mega força-tarefa, composta pela Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, está na ruas de diversas regiões de Anápolis desde a manhã desta sexta-feira (15) para fiscalizar estabelecimentos comerciais e garantir o cumprimento do último decreto municipal sobre a Covid-19.

A ação faz parte da estratégia da Prefeitura para manter a cidade no quadro “leve” da Matriz de Risco contra o avanço do novo coronavírus.

O Portal 6 apurou que houve uma grande confusão quando os fiscais se aproximaram do camelódromo, próximo ao Terminal Rodoviário, onde diversos comerciantes correram e começaram a fechar as tendas. Foram descobertas, inclusive, frestas que escondiam outras bancas.

Em outra parte do Centro, uma dona de loja se refugiou no interior do estabelecimento e se recusou a sair. Foi necessário a intervenção da polícia para que o local pudesse ser fechado.

O balanço parcial da Prefeitura, divulgado no início da tarde, informou um total de 300 fiscalizações. Houve dez autos de infração e dez interdições por descumprimento das atuais normas sanitárias contra a pandemia.

Neste mês de maio, os órgãos de controle do município já vistoriaram 1446 estabelecimentos.

