Vídeo: Caiado discute com prefeitos o isolamento social em Goiás

De acordo com o governador, o objetivo maior da reunião será entrar em acordo para “resguardar a vida da população”.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) se reuniu no início da noite desta segunda-feira (18) com prefeitos de várias cidades goianas para tentar buscar apoio para publicação de um novo decreto com medidas mais restritivas de isolamento social para combater o novo coronavírus.

Além de Roberto Naves (PP), representando Anápolis, também participarão da conversa outros 31 mandatários.

