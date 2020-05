Assassino de Rodrigo Clever, morto no aniversário da filha, é descoberto pelo GIH de Anápolis

Vítima foi morta por engano e autor também carrega outros crimes crueis na ficha criminal

O Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis, com apoio da Delegacia de Homicídios de Urberlância, em Minas Gerais, cumpriu nesta terça feira (19) um mandato de prisão temporária contra Iury Marcel Borges da Silva, de 27 anos.

Ele é apontado como autor do assassinato de Rodrigo Cléver de Carvalho Barbosa, no dia 12 de fevereiro de 2018, durante a festa de aniversário da filha.

Na ocasião, a família comemorava o quinto ano de vida da garotinha e a festa foi interrompida por dois homens. Um deles invadiu a residência e já entrou atirando.

Rodrigo foi alvejado por dois disparos e não resistiu. Já a filha dele, também baleada, foi socorrida no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis e conseguiu se recuperar.

Morto por engano

Antes de Rodrigo se mudar para a casa, morava lá Nicleibe da Silva Azevedo, que fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas, cujo chefe era Wanderson da Silva Cariranha, preso no Centro de Inserção Social de Anápolis. E era de lá que ele comandava as ações do grupo.

Em novembro de 2017, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Anicetus, que prendeu os integrantes do grupo de Wanderson. Ao saber que Nicleibe revelou em depoimento que Wanderson era o líder, o criminoso contratou Yuri e Luiz Fernandes Martins de Oliveira para matá-la.

Segundo o delegado Cleiton Lobo, Yuri e Luiz foram à residência no bairro JK Nova Capital, na região Leste de Anápolis, sem confirmar se Nicleibe ainda morava no local.

“Para disfarçarem, os dois foram acompanhados de duas garotas e portando pistolas calibre 9mm. Lá, tentaram pular o muro, mas apenas Yuri conseguiu entrar na residência e atirou contra Rodrigo Clever e sua filha. Após o crime, os dois, na companhia de duas garotas, fugiram num veículo Renault/Duster de cor branca”, detalhou.

Outros homicídios

Pouco dias depois da morte de Rodrigo, no final de fevereiro de 2018, Yuri foi preso em flagrante em Caldas Novas por cometer um latrocínio contra um comerciante. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação.

Vídeo mostra Iury Silva, de 27 anos, praticando um latrocínio em Caldas Novas. Apontado como responsável por outras duas mortes, ele foi detido pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis nesta terça (19). pic.twitter.com/iJOSzO665M — Portal 6 (@portal6anapolis) May 19, 2020

Na época, ele foi transferido do município para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz em Anápolis e fugiu no dia 09 de abril de 2019. Desde então nunca mais havia sido encontrado.

Com passagens por outros crimes, como associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo, ele ainda é apontado como autor do homicídio de Lucas Alves Moreira, 26 anos, que ocorreu no dia 14 de junho de 2017, na Avenida Professor Benvindo Machado, no Conjunto IAPC, região Sudoeste de Anápolis.

Ele está agora detido no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, à disposição da Justiça.

