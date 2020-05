Saiba como poderá ser feito o parcelamento das contas de energia em Anápolis

Medida, anunciada pela Enel, foi tomada para minimizar os impactos da Covid-19

A opção de parcelamento das contas de energia dos clientes da Enel, por conta da pandemia do novo coronavírus, também valerá para os consumidores de Anápolis.

A propagação do vírus, assim como a quarentena estabelecida para combatê-lo, resultou em um desequilíbrio do cenário econômico, o que afetou negativamente grande parte da população.

Por isso, está sendo ofertada essa flexibilização dos pagamentos, que irá acontecer através do Portal de Negociação da companhia.

Lá, os usuários poderão simular diversas formas de negociação, de acordo com a situação orçamentária de cada um.

As contas poderão ser parceladas em até oito vezes, com isenção do pagamento de juros. As parcelas serão cobradas nas próprias faturas de energia, com uma entrada de a partir de 13% do valor total do débito.

Além do Portal, que está disponível no site da empresa, as negociações também poderão ser realizadas através do aplicativo da companhia – Enel Goiás – disponível nas plataformas Android e IOS.

