Anápolis pode ter uma das semanas mais frias do ano, mostra Climatempo

Umidade também deve despencar porque não há previsão para chuvas no mesmo período

Aos amantes do friozinho em Anápolis, uma boa notícia: essa tem tudo para ser uma das semanas com temperaturas mais baixas do ano.

Conforme o Climatempo, a partir desta segunda-feira (25), as mínimas devem oscilar para baixo, saindo de 15º C para 12º C.

As máximas tendem a se manter estáticas e muito dificilmente ultrapassarão os 25ºC até o próximo sábado (30).

A umidade, infelizmente, também deve despencar porque não há previsão para chuvas no mesmo período.

Situação que obriga a todos a se hidratar mais e evitar atividades físicas de longa duração.

