Departamento Penitenciário Nacional abre inscrições para concurso público com 309 vagas

Funções são de nível médio e superior e salários podem chegar até a R$ 6.030,23

O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) está com inscrições abertas para um concurso público com 309 vagas de nível médio e superior para Especialista Federal de Assistência à Execução Penal e Agente Federal de Execução Penal.

Os salários variam de R$ 5.865,70 até R$ 6.030,23 e são oferecidos para especialistas e agentes, respectivamente.

Os interessados devem se cadastrar até o dia 05 de junho, diretamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo certame. As taxas são de R$ 120 e R$ 130 de acordo com o cargo escolhido.

A solicitação de isenção pode ser feita até às 18h do dia 05 de junho por aqueles que são inscritos no Cadastro Único ou doadores de medula óssea em órgãos reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

A prova objetiva está prevista para acontecer em 06 de setembro.

Mais detalhes sobre os cargos ofertados, as provas e remuneração estão disponíveis no edital.

