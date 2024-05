Procon na mira dos motoristas de app que estão cobrando preços abusivos para Pecuária

Agentes e militares buscam garantir que, quem for aproveitar o evento, possa pagar um valor justo ao condutor, sem ser "passado para trás"

Davi Galvão - 04 de maio de 2024

Operações estarão acontecendo até o final do evento. (Foto: Reprodução)

Com o intuito de inibir taxas abusivas e corridas por fora dos aplicativos durante a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana), o Procon se uniu à Polícia Militar (PM) durante as festividades, em Anápolis.

Como muitas das pessoas que vão a eventos do tipo costumam fazer o uso de bebidas alcoólicas, a alternativa que encontram é deixar as chaves em casa e arrumar outro jeito de ir até o local, que não dirigindo.

Por conta desse aumento na demanda, não é raro ver motoristas de aplicativo realizando essas viagens cobrando taxas e valores muito maiores do que as sugeridas pela plataforma. Sem alternativas, os clientes acabam concordando.

Com as medidas de fiscalização, a PM e o Procon buscam garantir que, quem for aproveitar o evento, possa pagar um valor justo ao condutor, sem ser “passado para trás”.

Os agentes e policiais estarão efetuando as checagens até o final da Pecuária, neste domingo (05).