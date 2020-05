Sicoob promove campanha de arrecadação “Uma mão lava a outra”

Objetivo é ajudar instituições de caridade ou bairros necessitados de diversas cidades goianas, incluindo Anápolis

O Sicoob UniCentro Norte Goiano está promovendo a campanha “Uma mão lava a outra”, que consiste em arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de limpeza para instituições de caridade ou bairros necessitados de diversas cidades goianas.

Cada agência possui uma caixa próxima ao totem de senha para que os associados possam colocar as doações. As arrecadações serão feitas até o dia 05 de junho de 2020. As doações serão entregues no dia 09 de junho às instituições.

Em Anápolis, serão beneficiados o Lar Bom Jesus (Recanto do Sol), o Abrigos São Vicente de Paulo e Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor. Os locais foram escolhidos pelas equipes de cada agência.

Lembramos que o Sicoob recomenda seguir as orientações das autoridades públicas e sanitárias, porém, caso seja necessário sair de casa e vir a uma de nossas agências, o cooperado tem a oportunidade de participar desse projeto e contribuir com entidades que precisam, e muito, do apoio de nossa comunidade.

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, enviar para a equipe do Sicoob através do email [email protected]

