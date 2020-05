Construtora contrata profissionais sem experiência para início imediato

Com as comissões e premiações, pode-se chegar a altos ganhos, Currículos podem ser enviados por e-mail ou WhatsApp

A Realiza está com vagas abertas para consultores de vendas autônomos. E você, mesmo sem ter experiência na área, pode ser um forte candidato a preencher uma das vagas.

Como? Basta ter o perfil compatível para atuar nesse setor. Isso porque a construtora oferece treinamento completo, acompanhamento especializado e várias outras ferramentas de trabalho.

Assim, ainda que você nunca tenha atuado com vendas ou no mercado imobiliário, é possível sim conseguir essa oportunidade de trabalho. Com as comissões e premiações, pode-se chegar a altos ganhos.

Ficou interessado em fazer parte da equipe Realiza? Envie agora seu currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 62 99300-9477.

