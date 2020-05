Homem é encontrado morto no Centro de Anápolis

Caso foi remetido ao Grupo de Investigações de Homicídios da Polícia Civil

Um homem foi encontrado morto no final da noite desta sexta-feira (29), em Anápolis.

O corpo, com sinais de esfaqueamento, estava na Rua 14 de Julho, próximo ao cruzamento com a Avenida Goiás, no Centro.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que a vítima, ainda não identificada pelas autoridades, era moradora de rua.

A ocorrência foi atendida pelo 28º Batalhão, que isolou a área para perícia da Polícia Científica.

O caso foi remetido ao Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.

*Com informações do jornalista Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco

Quer comentar?

Comentários