Carros de passeio se envolvem em acidente com caminhão na BR-060, em Anápolis

Triunfo Concebra foi acionada de imediato para socorrer e encaminhar vítima ao hospital

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (02), na BR-060, nas proximidades do Posto Presidente, em Anápolis.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária da via, até o momento sabe-se que dois carros de passeio colidiram com um caminhão. A dinâmica de como tudo aconteceu ainda será apurada.

Apesar do susto e dos estragos nos veículos, apenas um dos condutores teve ferimentos leves e precisou ser socorrido pela própria Triunfo até o Hospital Municipal Jamel Cecílio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para prestar apoio e ajudar no controle do trânsito, que acabou ficando lento no trecho.

