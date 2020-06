Drive-in da Campanha do Agasalho será nesta quinta (04) na UniEVANGÉLICA

Podem ser doados agasalhos de quaisquer tamanhos e cobertores novos ou usados em boas condições

A Associação Evangélica Educativa (AEE), por meio da UniEVANGÉLICA, Faculdade Raízes e o Colégio Couto Magalhães, vai realizar nesta quinta-feira (04) a Campanha do Agasalho 2020, por meio do sistema de drive-in.

A ação ocorrerá as 09h às 12h e das 14h às 19h, no mesmo trajeto que a população utilizou para a vacinação contra gripe na UniEVANGÉLICA. A entrada será pela guarita da Avenida Universitária e a entrega das doações será no estacionamento da Usina Fotovoltaica.

De acordo com Carlos Hassel Mendes, reitor do Centro Universitário, ninguém precisará descer dos veículos, pois haverá no local “equipes, com as devidas proteções, para orientar a população”.

“Desta forma, a comunidade poderá contribuir com aqueles que mais precisam com total segurança e sem aglomerações respeitando os decretos de distanciamento social da Prefeitura de Anápolis e do Governo de Goiás”, destaca o reitor da UniEVANGÉLICA Carlos Hassel Mendes.

Podem ser doados para Campanha do Agasalho 2020, agasalhos de quaisquer tamanhos e cobertores novos ou usados em boas condições. Toda a arrecadação será destinada às pessoas do município em situação de vulnerabilidade social.

Quer comentar?

Comentários