Mãe leva filho para UPA Pediátrica e descobre que ele pode ter sido estuprado

Caso foi registrado na Central de Flagrantes e deverá ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente

Uma jovem de 22 anos, moradora da Vila Esperança, região Sudeste de Anápolis, precisou procurar a Central de Flagrantes nesta terça-feira (02) para denunciar que o filho, de apenas seis anos, pode ter sido vítima de um estupro.

A reportagem do Portal 6 apurou que ela levou o garotinho até a UPA Pediátrica na última segunda-feira (1º) porque ele estava com problemas para controlar a vontade de fazer as necessidades fisiológicas e com alteração no comportamento.

A criança passou por exames e no dia seguinte, ao voltar com a mãe à unidade para pegar os resultados, o Conselho Tutelar já havia sido acionado. No local, a equipe médica informou ter encontrado indícios de abuso.

Na delegacia, a jovem afirmou que desconfia que a ação pode ter sido cometida pelo pai do menino, que mora na casa ao lado. Um exame foi solicitado para comprovar se houve o crime.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA).

Quer comentar?

Comentários