Incomodado com barulho, homem sacou pistola e fez ameaça em condomínio de luxo em Anápolis

Ele não tinha autorização para portar a arma e resistiu antes de entregá-la

Policiais do 4º BPM tiveram de se deslocar até um condomínio residencial de luxo no bairro Jundiaí, região nobre e Central de Anápolis, na noite desta quarta-feira (03) para atender um caso de ameaça.

No local, o síndico do prédio relatou aos agentes que estava com um bombeiro realizando um teste nos alarmes de incêndio quando um morador, identificado como F. M. S., apareceu alterado.

O homem afirmou que estava incomodado com o barulho dos testes e, durante a discussão, sacou uma pistola calibre 380 para dizer que iria matar o responsável pelo condomínio.

Os policiais estiveram no apartamento de F. M. S. que disse que não iria para a delegacia e nem entregar a arma de fogo. Após uma longa conversa, no entanto, foi ao quarto e pegou o objeto.

Encaminhado à Central de Flagrantes, ele foi autuado por ameaça e porte ilegal de arma de fogo e está à disposição da Justiça.

