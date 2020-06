Pesquisa mostra que os apaixonados não deixarão o Dia dos Namorados passar batido em Anápolis

Casados são os mais dispostos a gastar com presentes e chocolates e flores não são a primeira opção

Pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL) realizada em Anápolis apontou que 46% dos entrevistados pretendem gastar entre R$ 50 e R$ 150 na compra de presente para o Dia dos Namorados, celebrado dia 12 de junho.

Conforme o levantamento, os casados são os mais propensos a consumir na data, pois 51% planejam presentar seus parceiros. Os namorados também devem garantir os presente, com 24% de intenção de compra.

Roupas, calçados e eletrônicos são as escolhas de presentes para 48% dos apaixonados, seguidos de outros 24% que

que querem comprar perfumes, chocolates e flores nesta data especial.

Dinheiro (42%) e cartão de crédito e débito (42%) são as formas de pagamento que os entrevistados pela CDL disseram que usarão nas compras.

As lojas de rua são são as preferidas por 34% do público anapolino, mas em tempos de isolamento social, por conta da pandemia da Covid-19, muitas estão fechadas.

Diante disso, as lojas virtuais serão uma alternativa prática e acessível para atender 30% dos moradores que pretendem ir às compras. Confira a íntegra da pesquisa.

