Pioneira em Anápolis, Telgo passa por modernização e expansão da rede de internet

Nova loja também é mais aconchegante, tem ambiente moderno e estacionamento amplo para receber os clientes

Com a incessante evolução da internet e a atual necessidade do isolamento social, se torna cada vez mais necessário ter em casa uma conexão boa e de segurança para trabalhar, se informar, ouvir uma músicas ou assistir filmes e séries.

Em Anápolis, se destaca neste segmento a Telgo, que já existe há mais de 17 anos e foi uma das empresas locais pioneiras em levar internet banda larga, ainda nos anos 2000, para os mais variados bairros da cidade.

Pensando em atender melhor os clientes, a loja da Telgo passou por mudanças e está ainda mais moderna e confortável.

“Temos agora espaçoso estacionamento e um ambiente mais amplo e moderno. A Telgo possui em sua essência o propósito de aproximar pessoas e negócios. Sabemos que, mais que rede ópticas, o que permite conexões confiáveis é a nossa capacidade de solucionar problemas no menor tempo para nossos clientes” explicou Maxwell Moreira Guimarães, diretor executivo da empresa.

“Estamos expandindo nossa rede constantemente, mesmo nas regiões já atendidas com ampliação de disponibilidade devido à alta demanda. Fora de Anápolis, a Telgo já tem chegado com fibra óptica em outros municípios, além do foco constante na oferta para o segmento corporativo”, acrescentou.

(Foto: Vanúbia Corrêa)

Os interessados em aderirem um plano de internet, residencial ou corporativo, podem entrar em contato pelos telefones (62) 3321-9999 e (62) 9 8149- 3125 (WhatsApp) ou acessar o site www.telgo.com.br

Os que preferirem atendimento presencial também podem se deslocar até a loja, que fica na Avenida Santos Dumont, nº 700, sala 03, no Bairro Jundiaí.

Veja os serviços oferecidos pela Telgo

Serviços residenciais

1. Internet Ultra Velocidade: serviço de internet 100% fibra óptica para residências com até 300 Mb de velocidade de download, 50% de upload e Wi-fi grátis.

Serviços corporativos

1. Links dedicados: serviço de internet de alta capacidade, com velocidades de download/upload simétricas, disponibilidade garantida em contrato de até 100% (SLA) e prazo de reparo/solução reduzido de até quatro horas (atendimentos até 97% mais rápido que planos convencionais);

2. Lan to Lan: serviço de conectividade ponto a ponto, em estruturas 100% fibra óptica ou híbrida para comunicação entre matriz e filiais ou negócios que precisam se conectar de modo direto e exclusivo com fornecedores e clientes;

3. Evento (Links de alta capacidade/rede wi-fi): estruturação de redes de internet para eventos de grande densidade, compreendendo desde o fornecimento do link dedicado à estruturação da rede, com fornecimentos de APs e infraestruturas necessárias para cada tipo de evento;

4. Data Center: a Telgo possui três datacenters localizados em Goiânia, Brasilia e Anápolis totalmente preparados para Colocations (empresas que precisam hospedar serviços/máquinas sensíveis e não quer investir em um ambiente adequado com refrigeração e fontes de energia redundantes e com equipe dedicada);

5. Internet Ultra Velocidade Empresas: serviço de internet 100% fibra óptica para pequenos negócios com até 300 Mb de velocidade de download, 50% de upload e Wi-fi grátis.

Quer comentar?

Comentários