Casos confirmados de Covid-19 em Anápolis saltam de 116 para 305 em 16 dias

Aumento nesse período chega a 162% a mais do que foi registrado em três meses

Levantamento realizado pelo Portal 6 mostra que nos últimos 16 dias a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reportou 189 novos casos confirmados de Covid-19 em Anápolis.

Essa quantidade representa mais que o dobro do que foi contabilizado entre os meses de março, abril e maio (até o dia 19), quando a cidade tinha 116 infectados.

Percentualmente, o aumento chega a 162% do número de pacientes com o novo coronavírus em praticamente duas semanas.

Desde o primeiro paciente confirmado, no dia 16 de março, outras 304 pessoas testaram positivo para a doença e cinco morreram.

Perfil

Dos 189 casos confirmados nos últimos 15 dias, 98 são mulheres e 91 homens – ou seja, 51% dos novos pacientes são do sexo feminino.

Isso também mostra uma mudança no padrão do perfil dos contaminados, quando comparado com os cinco boletins epidemiológicos produzidos pela Semusa em parceria com a UniEVANGÉLICA.

Em todos os cinco registros, o estudo constatou uma predominância de casos masculinos no município. Para fins de comparação, de acordo com o último documento divulgado no dia 20 de maio (mas com dados referentes ao dia 14 de maio), 63% dos pacientes eram homens.

Ainda de acordo com o quinto boletim, mas analisando a faixa etária dos pacientes , o grupo mais afetado tinha sido o dos adultos (de 20 a 59 anos) – representando 89% do total dos casos.

Esse padrão se manteve nas últimas duas semanas, onde o grupo continuou a representar a maioria dos casos, com uma porcentagem de 83% da totalidade dos 159 casos analisados até a quinta-feira (04), que conta também com três bebês, duas crianças e 16 idosos.

Os 30 pacientes confirmados nesta sexta-feira (05) não entram nas estatísticas porque a Semusa não especificou a idade de cada um.

