Bebê de oito meses está entre os 15 novos casos confirmados de Covid-19 em Anápolis

Quantidade de suspeitos é de 927, sendo que 55 foram submetidos ao exame laboratorial

Boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no início da noite desta segunda-feira (08) confirmou mais 15 casos de Covid-19 em Anápolis: oito mulheres, com idade entre 22 e 57 anos, e sete homens, com idade entre oito meses e 78 anos.

A cidade tem agora 336 pacientes infectados. Destes, 179 estão em isolamento domiciliar, 10 internados, cinco morreram e 142 finalizaram a quarentena.

A quantidade de suspeitos é de 927, sendo que há neste grupo 12 internados e 55 que foram submetidos ao exame laboratorial.

O número de pessoas que apresentaram sintomas e testaram negativo para o novo coronavírus está em 792.

