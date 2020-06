Clínica Popular da Saúde promove Junho da Saúde Digestiva com consultas e exames em Anápolis

Inovando, unidade também passou a oferecer atendimentos com mastologista. Agendamentos são feitos por telefone e WhatsApp

Para manter a saúde em dia, é importante se preocupar com todos os aspectos do corpo, incluindo do sistema digestivo, que é responsável obter dos alimentos os nutrientes necessários para a sobrevivência.

Neste mês, a Clínica Popular da Saúde está realizando o Junho da Saúde Digestiva, com consultas a baixo custo e profissionais da Gastroenterologia e Proctologia.

“Temos uma equipe bem completa, que nenhuma outra clínica popular tem. Todo esse esforço é para garantir um atendimento de qualidade para os nossos pacientes”, explicou Fábio Bastos, diretor administrativo da unidade.

Além das consultas, a clínica também realiza os exames específicos da área, como endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia do abdome e mais de três mil exames laboratoriais.

Os atendimentos com gastroenterologista acontecem de segunda a sexta-feira. Já com o proctologista ocorre uma vez por semana.

Interessados em agendar um horário devem entrar em contato diretamente pelos telefones (62) 3324-8593 ou WhatsApp (62) 9 9551-1193.

Novidade

A Clínica Popular de Saúde já é uma referência em Anápolis por possuir várias especialidades médicas, exames e ultrassonografias.

Recentemente, a unidade também passou a ofertar atendimento em Mastologia, uma área que estuda, previne e trata todas as doenças da mama, como o Câncer.

Outras informações podem ser obtidas pelos mesmos telefones de agendamento ou pelo Instagram.

As unidades da Clínica Popular da Saúde estão localizadas na Avenida Minas Gerais, n 251, no bairro Jundiaí; e na Avenida Fernando Costa, nº 1073, na Vila Jaiara.

