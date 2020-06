Saiba como está sendo o funcionamento do Brasil Park Shopping após permissão de reabertura

Além do controle de pessoas dentro do centro comercial, lojas e praça de alimentação devem garantir distanciamento

Maior centro comercial de Anápolis, o Brasil Park Shopping divulgou à imprensa nesta segunda-feira (08) os procedimentos implementados no local após a permissão de reabertura das lojas e praça de alimentação pelo município.

Conforme o documento, a primeira medida adotada é o horário de funcionamento, que será das 12h às 20h todos os dias.

Há uma exceção apenas para os serviços essenciais, como supermercado, farmácia, lotérica e posto de combustível, que podem ficar abertos das 08h às 20h; além das lojas e quiosques que aos domingos iniciarão o expediente às 14h.

Dentro do shopping, os clientes precisam aferir a temperatura e não podem circular sem máscara. Em vários pontos estão disponíveis dispensers de álcool em gel para higienização das mãos.

O acesso as lojas está limitado em um cliente para cada 20m². Na praça de alimentação só pode ser ocupado por 1/3 das mesas e cadeiras. Para evitar aglomerações, espaços infantis e salas de cinema permanecem fechadas.

As atividades promocionais e eventos também continuam suspensas e no máximo 250 pessoas podem ficar dentro do centro comercial.

