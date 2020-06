Com ciúmes, mulher de Anápolis ‘passa trote’ na polícia e consegue colocar amásio no camburão

Segredo dela era sério e homem precisou desembolsar uma boa quantia para responder pelo processo em liberdade

Um morador do bairro Novo Paraíso, região Sudoeste de Anápolis, precisou pagar R$ 400 de fiança para não passar os próximos dias na cadeia. Ele foi detido no domingo (07), depois de ter provocado ciúmes na companheira.

A reportagem do Portal 6 apurou que uma equipe do 4º BPM foi acionada durante a tarde para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, no entanto, a mulher, que tem 54 anos, disse não ter sofrido nenhuma agressão.

Aos agentes ela relatou que só ligou para o 190 porque o amásio preferiu ficar bebendo com outras mulheres na casa de um vizinho ao invés de ir para casa almoçar, o que a deixou enciumada.

A mulher, para incriminá-lo, também informou que ele tinha uma espingarda artesanal, calibre .36, guardada em casa.

Os policiais então foram até o homem, que confessou ter comprado o objeto por R$ 25 e que havia escondido em um galinheiro, no quintal.

Na Central de Flagrantes, o suspeito foi autuado por posse irregular de arma de fogo e já está em liberdade e à disposição do Poder Judiciário.

